Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов высказался о сумме нового долгосрочного контракта с клубом.

Иван Демидов — нападающий «Монреаля» globallookpress.com

Напомним, что форвард продлил соглашение с «Канадиенс» на 8 лет с общей суммой 73,2 млн долларов.

«Ну, я ещё не получил доступ к банковскому счёту, так что… Деньги играют огромную роль в жизни, потому что без них ничего не получится.

Но для меня главное — хоккей. Он на первом месте в моей жизни. Вот что я думаю. Деньги никогда не будут важнее хоккея», — приводит слова Демидова журналист Эрик Энгельс на своей странице в соцсети.

В минувшем сезоне Демидов провел за «Монреаль» 101 матч, забросил 22 шайбы и сделал 49 голевые передачи.