Экс-вратарь СКА Сергей Черкас прокомментировал переход Максима Комтуа из «Динамо» в «Спартак» в результате обмена.

Максим Комтуа globallookpress.com

«Комтуа давно подыскивал новую команду, я не знаю, по каким причинам он не хотел оставаться в "Динамо". Но в моём понимании для "Динамо" это потеря, он ведущий игрок, активный с точки зрения силового хоккея, отдавал и забивал. В принципе, это хороший игрок», — цитирует Черкаса LiveResult.

После обмена канадский форвард подписал контракт с красно-белыми на один сезон. В обратном направлении при обмене отправился нападающий Никита Коростелев.