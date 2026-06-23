Защитник Иван Провольнев высказался о переходе из ЦСКА в «Металлург».

Иван Провольнев globallookpress.com

«Как отреагировал на интерес со стороны "Металлурга"? Ну а как можно отреагировать, когда тобой интересуется топ-клуб лиги? Конечно, было очень приятно. По словам моего агента Станислава Романова, эта тема поднималась ещё в декабре, перед дедлайном прошлого сезона, но на тот момент клубы не смогли прийти к общему решению.

Общался ли с Андреем Разиным перед подписанием контракта? Безусловно, был разговор, и он прошёл в позитивном ключе. Андрей Владимирович прекрасно знает меня, а я, в свою очередь, в курсе его требований. Именно во время работы с Разиным я вырос как хоккеист, именно при нём впервые почувствовал себя ведущим игроком, которому доверяют. А по поводу моей роли в "Металлурге" чёткое понимание будет уже на предсезонных сборах», — цитирует Провольнева «Матч ТВ».

Напомним, что ЦСКА расторг контракт с защитником после окончания минувшего сезона. Провольнев подписал 2-летнее соглашение с «Металлургом».