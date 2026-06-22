Генеральный менеджер сборной Норвегии Патрик Торесен высказался о перспективах вратаря Хенрика Хеукеланна в национальной команде в случае перехода в «Трактор».

Хенрик Хеукеланн globallookpress.com

«Совет директоров принял решение, согласно которому игроки, имеющие клубную связь с российским хоккеем, недоступны для национальной сборной. Если Хенрик продолжит карьеру там, у нас не будет возможности его использовать», — сказал Торесен в интервью TV2.

Ранее появилась информация, что Хеукеланн в скором времени подпишет двухлетний контракт с «Трактором».

Норвежец на минувшем чемпионате мира стал бронзовым призером в составе своей национальной команды, а также был признан лучшим вратарем турнира.