«Шанхайские Драконы» объявили о продлении соглашения с нападающим Владимиром Кузнецовым.

Владимир Кузнецов globallookpress.com

Стало известно, что форвард подписал контракт с китайским клубом до конца сезона 2026/2027.

«Владимир Кузнецов уверенно держит борьбу, обладает упорством и настойчивостью. Это габаритный нападающий, который может сам создавать голевые моменты, может поддержать партнёров, способен забить как из-под давления, так и прямым броском. Хорошо читает игру, помогает команде в обороне.

Двусторонний форвард поможет нашему нападению в новом сезоне», — сказал генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Евгений Артюхин.

В минувшем сезоне Кузнецов провел за китайскую команду 44 матча, забросил 8 шайб и сделал 6 голевых передач.