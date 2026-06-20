Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о причинах ухода нападающего Евгения Кузнецова из уфимского клуба.

Евгений Кузнецов globallookpress.com

«Почему не продлили Евгения Кузнецова на следующий сезон? В конце сезона мы собрались с тренерским штабом и решили, что у нас должна быть быстрая команда. Мы не можем Евгению ставить такие условия, когда мы можем предложить ему отдохнуть. Он не тот человек, не такого масштаба игрок. Молодому игроку мы могли бы сказать: "Ты здесь подожди, паузу выдержи".

Возникала бы проблема. Мы не можем ему гарантировать, что он будет играть в каждом матче. Мы знаем, что, даже если он будет в форме, не совсем будет успевать под тот темп игры, который транслирует наш штаб.

Когда мы не можем (на) 100% использовать игрока такого масштаба, мы не будем ничего ему портить. Думаем, что, может быть, он в другой команде найдёт своё место и точно будет играть все матчи», — заявил Баширов в программе КХЛ «На связи».

Напомним, что Евгений Кузнецов пополнил состав «Салавата Юлаева» по ходу прошедшего сезона, провел 27 встреч, забросил 7 шайб и сделал 13 голевых передач.