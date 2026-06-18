Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Волков продолжит карьеру в «Адмирале», куда он перешел на правах аренды.

Александр Волков globallookpress.com

Пресс-служба владивостокской команды уточнила, что арендное соглашение с хоккеистом заключено сроком на один сезон. В минувшем игровом году 23-летний форвард принял участие в 39 встречах регулярного чемпионата и серий плей-офф, записав на свой счет 11 баллов за результативность по системе «гол плюс пас» (4+7).

Напомним, что в рамках Континентальной хоккейной лиги нападающий также защищал цвета тольяттинской «Лады», а его суммарная статистика в КХЛ составляет 30 (13+17) очков в 116 проведенных матчах.