Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери скоро должен продлить соглашение со столичным клубом, информирует известный журналист Дэвид Пагнотта.

Спенсер Карбери globallookpress.com

44‑летний специалист работает с командой с 2023 года, и у него остался ещё один год по контракту. По данным источника, новое соглашение будет действовать до 2029 года.

Всего под началом Карбери «Вашингтон» провёл за три сезона 217 матчей, выиграл в них 134 раза и потерпел 83 поражения. С ним «столичные» дважды выходили в плей‑офф, но только раз добрались до второго раунда — в 2025 году, где проиграли «Каролине» (1:4).

Карбери является единственным человеком в истории хоккея, который признавался лучшим тренером года в хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL), АХЛ и НХЛ.