«Барыс» объявил о подписании контракта с форвардом Аркадием Шестаковым. Одностороннее соглашение рассчитано на два сезона и истекает 31 мая 2028 года.

Аркадий Шестаков globallookpress.com

Шестаков ранее выступал за «Барыс» с 2019 по 2024 год. В последние два сезона он играл за «Адмирал» из Владивостока. В прошлом регулярном чемпионате, который состоял из 64 матчей, центральный нападающий набрал 13 очков (7 голов и 6 передач).

Отметим, что в регулярном чемпионате сезона 2025/2026 Континентальной хоккейной лиги «Барыс» занял 10-е место в Восточной конференции, заработав 54 очка.