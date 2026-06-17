Алексей Бадюков стал спортивным директором московского «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.

Функционер в бытность хоккеистом выступал за бело-голубых на протяжении трех сезонов в сумме и является воспитанником клуба.

В сезоне‑2018/2019 Бадюков занимал должность руководителя селекционной службы «Динамо», с июня 2021 года до июля 2025 года был заместителем генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям.

В минувшем сезоне «Динамо» заняло седьмое место в Западной конференции и вылетел в первом раунде Кубка Гагарина от минских одноклубников.