Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук высказался об игре форварда «Каролины» Андрея Свечникова.

Андрей Свечников globallookpress.com

«Узловой форвард для "Каролины". Когда в начале сезона у него не полностью шла игра, он переходил, как называют за океаном, в силовой департамент. Универсальный форвард, сочетающий и звёздные, и рабочие задатки. Таких в нашей школе, мягко говоря, не очень много», — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.

Российский нападающий вместе со своей командой стал обладателем Кубка Стэнли, обыграв в финале «Вегас» со счетом 4-2.