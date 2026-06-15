Магнитогорский «Металлург» объявил о подписании контракта с канадским нападающим Нэйтаном Тоддом.

Нэйтан Тодд globallookpress.com

Как сообщила пресс-служба клуба, новое соглашение рассчитано на два сезона и будет действовать до окончания чемпионата-2027/2028.

Тодд выступает в КХЛ с 2024 года. Свою карьеру в лиге форвард начал в составе «Салавата Юлаева», после чего защищал цвета «Спартака» и «Ак Барса». Вместе с казанским клубом хоккеист сумел дойти до финала Кубка Гагарина, где его команда уступила ярославскому «Локомотиву».

Минувший сезон получился для канадца весьма результативным. В общей сложности он провёл 81 матч за «Спартак» и «Ак Барс», набрав 65 очков по системе «гол+пас» — на его счету 28 заброшенных шайб и 37 результативных передач.