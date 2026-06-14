«Нью-Джерси Дэвилз» рассматривают возможность обмена вратаря Якоба Маркстрема. По информации инсайдера ESPN Кевина Уикса, клуб изучает интерес к этому голкиперу со стороны других команд.
«По информации источников, хотя сделка и не является неизбежной, мне сказали, что "Нью-Джерси Дэвилз" оценивают интерес на рынке к вратарю Маркстрёму со стороны других клубов», — написал Уикс на своей страницы в социальной сети Х.
В сезоне 2025–2026 годов 36-летний вратарь сыграл 44 матча, продемонстрировав коэффициент надёжности 3,07 и отражая 88,3% бросков.