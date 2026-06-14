Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев высказался о предстоящей шестой встрече в рамках финала Кубка Стэнли против «Каролины».

Иван Барбашев nhl.com

«Думаю, нужно просто играть. Всё зависит от нас: мы должны прийти на арену и быть готовыми. Результат покажет сама игра, но у нас в раздевалке есть уверенность. Главное — правильно подготовиться психологически.

У нас в раздевалке много опытных игроков. Думаю, наша команда в среднем старше большинства соперников. Мы делали это весь сезон — просто продолжали идти вперёд. И это, уверен, поможет нам сейчас», — приводит слова Барбашева официальный сайт НХЛ.

«Каролина» ведет в серии с «Вегасом» со счетом 3:2 в финале Кубка Стэнли. Шестой матч между этими командами состоится 15-го июня в 03:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.