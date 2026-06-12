Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о победе российского форварда «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова в номинации «Харт Трофи».

Никита Кучеров globallookpress.com

«Никита заслужил, он уже второй раз становится обладателем "Харт Трофи". Кучеров — стабильный нападающий, который всегда дает результат. Я скажу, что получить там такой приз дорогого стоит. Если бы были хоть какие‑то сомнения, то точно бы Макдэвиду отдали или еще кому‑нибудь. Поэтому здорово, что Кучеров получил этот приз, значит, на сто процентов его заслуживает», — цитирует Крикунова «Матч ТВ».

«Харт Трофи» вручается ежегодно самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ.

Для Кучерова это уже вторая подобная престижная награда в карьере: первый «Харт Трофи» он получил в 2019 году. А всего он номинировался на неё три раза.

В этом регулярном чемпионате Кучеров провёл 76 матчей и набрал 130 (44+86) очков. Он стал вторым бомбардиром лиги после Макдэвида (138 очков).