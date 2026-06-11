Новый главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Питер Лавиолетт поделился мнением о российском нападающем Артемии Панарине.

Артемий Панарин globallookpress.com

Специалист отметил высокий уровень мастерства форварда и выразил радость от предстоящей совместной работы.

«Панарин — один из самых талантливых хоккеистов, которых я когда-либо тренировал. Я очень рад, что у меня будет возможность снова с ним поработать», — заявил Лавиолетт в комментарии пресс-службе НХЛ.

Лавиолетт официально возглавил «Лос-Анджелес», сменив предыдущий тренерский штаб. Ранее он уже работал с Панариным в «Нью-Йорк Рейнджерс».

В минувшем сезоне российский форвард провёл 26 матчей за «Кингз» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забросил 9 шайб и сделал 18 результативных передач.