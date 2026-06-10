Главный тренер «Вегаса» Джон Торторелла прокомментировал поражение своей команды от «Каролины» (3:5) в четвертом матче финала Кубка Стэнли.

Джон Торторелла globallookpress.com

«Самое разочаровывающее — что они не заработали свой победный гол. Речь не столько о потере шайбы и великолепном сэйве Харта, сколько о том, что сразу после этого мы совершили еще одну ошибку прямо перед воротами.

Этот гол достался им бесплатно. Мне тяжело принять нечто подобное в третьем периоде», — цитирует Тортореллу пресс-служба НХЛ.

Счет в серии равный — 2-2. Пятый матч состоится в Роли 12 июня.