Питер Лавиолетт назначен на пост главного тренера «Лос-Анджелеса». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Детали контракта Лавиолетта с «Лос-Анджелесом» не разглашаются.
Ранее специалист работал в «Нью‑Йорк Айлендерс», «Каролина Харрикейнз», «Филадельфия Флайерз», «Нэшвилл Предаторз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», а также был главным тренером сборной США на Олимпийских играх и чемпионатах мира.
Напомним, что «Лос-Анджелес» в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли вылетел на стадии первого раунда, уступив «Колорадо» со счетом в серии 0:4.