Питер Лавиолетт назначен на пост главного тренера «Лос-Анджелеса». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Питер Лавиолетт globallookpress.com

Детали контракта Лавиолетта с «Лос-Анджелесом» не разглашаются.

Ранее специалист работал в «Нью‑Йорк Айлендерс», «Каролина Харрикейнз», «Филадельфия Флайерз», «Нэшвилл Предаторз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», а также был главным тренером сборной США на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Напомним, что «Лос-Анджелес» в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли вылетел на стадии первого раунда, уступив «Колорадо» со счетом в серии 0:4.