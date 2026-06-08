«Металлург» объявил о подписании нового соглашения с защитником команды Артемом Минулиным.

Артем Минулин — защитник «Металлурга» globallookpress.com

Стало известно, что игрок обороны подписал контракт с магнитогорским клубом до конца сезона 2028/2029.

В прошедшем сезоне Минулин провел за «Металлург» 73 матча, забросил 6 шайб и сделал 16 голевых передач. Магнитогорская команда дошла до полуфинала розыгрыша Кубка Гагарина, где уступила «Ак Барсу» со счетом в серии 1:4.

Напомним, что защитник вместе с «Металлургом» завоевал главный трофей КХЛ в 2024-м году.