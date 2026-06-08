Питер Лавиолетт может возглавить «Лос-Анджелес». По информации инсайдера Элиотта Фридмана, американский специалист рассматривается как один из кандидатов на пост главного тренера клуба.

Питер Лавиолетт globallookpress.com

61-летний тренер работал в «Рейнджерс» с 2023 по 2025 год, где в том числе тренировал российского нападающего Артемия Панарина. В феврале 2026 года форвард был обменян в «Лос-Анджелес».

За свою карьеру Лавиолетт также возглавлял «Вашингтон», «Нэшвилл», «Филадельфию», «Айлендерс» и «Каролину».

В минувшем сезоне «Лос-Анджелес» завершил выступление в плей-офф НХЛ уже в первом раунде, уступив «Колорадо» в серии со счётом 0-4.