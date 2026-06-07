«Сочи» объявил о продлении контракта с опытным нападающим Дмитрием Кагарлицким. Новое соглашение между клубом и 36-летним хоккеистом рассчитано на два сезона.

В прошедшем розыгрыше КХЛ форвард принял участие в 37 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 17 очков по системе «гол+пас». На его счету шесть заброшенных шайб и одиннадцать результативных передач.

Кагарлицкий обладает богатым опытом выступлений в КХЛ. За свою карьеру он защищал цвета «Торпедо», «Ак Барса», московского «Динамо», СКА, «Северстали», «Донбасса», новокузнецкого «Металлурга» и «Атланта».