Канадский хоккеист Джесси Грэм вновь присоединился к клубу «Сочи», как сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Джесси Грэм globallookpress.com

32-летний защитник заключил с командой соглашение на один сезон. В период с 2023 по 2025 год Грэм играл за «Сочи», куда перешел из «Барыса». Сезон 2025/26 он провел в швейцарском клубе «Цуг», где заработал 29 очков (7 голов и 22 передачи) в 55 матчах.

Прошлый сезон «Сочи» завершил на 11-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 44 очка в 68 матчах чемпионата КХЛ.