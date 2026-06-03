В Канаде развеяли слухи о форварде «Эдмонтона» Конноре Макдэвиде.

Коннор Макдэвид
Коннор Макдэвид globallookpress.com

«Макдэвид не посещал Гран-при Канады Формулы-1.  Он не купил себе дом в Монреале.  В город приезжала его жена.  Она участвовала в мероприятии, на которое ее пригласили.  Точка», — написал канадский инсайдер Рено Лайвье.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Макдэвид купил недвижимость в Монреале, что фанаты связали с его возможным уходом из «Ойлерз» в межсезонье.  Однако представители клуба и сам игрок опровергли эти домыслы.

В прошлом сезоне Макдэвид показал выдающуюся результативность, набрав 144 очка (49 голов и 95 передач) в 88 матчах регулярного чемпионата и плей-офф.