В Канаде развеяли слухи о форварде «Эдмонтона» Конноре Макдэвиде.

Коннор Макдэвид globallookpress.com

«Макдэвид не посещал Гран-при Канады Формулы-1. Он не купил себе дом в Монреале. В город приезжала его жена. Она участвовала в мероприятии, на которое ее пригласили. Точка», — написал канадский инсайдер Рено Лайвье.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Макдэвид купил недвижимость в Монреале, что фанаты связали с его возможным уходом из «Ойлерз» в межсезонье. Однако представители клуба и сам игрок опровергли эти домыслы.

В прошлом сезоне Макдэвид показал выдающуюся результативность, набрав 144 очка (49 голов и 95 передач) в 88 матчах регулярного чемпионата и плей-офф.