Нападающий Роман Канцеров высказался о своем переходе из «Металлурга» в «Чикаго».

Роман Канцеров globallookpress.com

«С трудом далось решение уехать в "Чикаго"? Конечно, я долго раздумывал. Понимал, что можно остаться в "Металлурге" ещё на год. Тем более у нас собралась хорошая команда, а у меня была отличная тройка с Владимиром Ткачёвым и Александром Силантьевым. И, конечно, в клубе хотели меня сохранить, расстроились, что я ухожу.

Но Евгений Николаевич Бирюков (спортивный директор "Металлурга") тоже понимает, что у меня есть желание попробовать себя в НХЛ. Поэтому пожелал удачи, пожелал закрепиться в "Чикаго". Так что еду туда с воодушевлением», — приводят слова Канцерова «Известия».

Напомним, что россиянин подписал контракт новичка с «Чикаго» сроком на 3 года. В минувшем сезоне Канцеров провел за «Металлург» 78 матчей, забросил 40 шайб и сделал 32 голевые передачи.