Главный тренер «Вегаса» Джон Торторелла высоко оценил вклад российского нападающего Павла Дорофеева в успехи команды в плей-офф НХЛ.

Павел Дорофеев globallookpress.com

По словам специалиста, форвард заметно прибавил в игре без шайбы и стал действовать значительно более дисциплинированно и полезно в командных действиях.

«Он много работал над игрой без шайбы, но в ключевых эпизодах шайба сама его находит. Мне также очень нравится его поведение вне льда. Он настоящий хоккеист, и я научился ценить его за всё, что он делает», — заявил Торторелла в интервью клубной пресс-службе.

«Вегас» с Дорофеевым в составе вышел в финал Кубка Стэнли, где встретится с «Каролиной Харрикейнз».