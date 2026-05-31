«Трактор» объявил об уходе четырех игроков: защитников Логана Дэя, Джордана Гросса и Михала Чайковски, а также нападающего Джоша Ливо.

31-летний Логан Дэй перешел в «Трактор» в сезоне 2024/2025, и вместе с командой стал серебряным призером КХЛ. За время выступления за клуб он сыграл 113 матчей, забросил четыре шайбы и отдал 30 результативных передач, набрав в общей сложности 34 очка. Его показатель полезности составил «+25».

Также в минувшем межсезонье в «Трактор» перешел 31-летний Джордан Гросс. В 69 матчах за команду он забросил восемь шайб и отдал 29 результативных передач, что позволило ему набрать 37 очков.

33-летний Джош Ливо присоединился к челябинскому клубу летом 2025 года. За сезон он стал лучшим снайпером и бомбардиром команды, забив 29 голов и отдав 40 результативных передач в 67 матчах, что позволило ему набрать 69 очков.

Последним новичком «Трактора» стал 34-летний Михал Чайковски, который присоединился к команде по ходу сезона. В 21 матче он набрал 6 очков (3 гола и 3 передачи).