Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о возможном переходе нападающего Джоша Ливо из «Трактора» в «Авангард».

«Ливо — хороший игрок, но со сложным характером, у него свои выкрутасы. Может всё бросить и уехать, ответственности никакой.

Пусть "Авангард" с ним помучается», — сказал Кожевников «Матч ТВ».

Ранее генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что подпишет контракт с Ливо в июне.

В минувшем сезоне канадский форвард провел за «Трактор» 67 матчей, забросил 29 шайб и сделал 40 голевых передач.