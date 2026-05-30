Омский «Авангард» на своём сайте сообщил, что сделал квалификационные предложения семи хоккеистам.

Пётр Кочетков сейчас играет за «Каролину»

В их числе — голкиперы Пётр Кочетков и Иван Юнин, защитники Илья Григорьев и Даниил Чайка, а также нападающие Егор Степанов, Дмитрий Злодеев и Андрей Заикин. За всеми этими игроками закреплены права до конца мая 2028 года.

Также омский клуб предоставил первый профессиональный контракт 17‑летнему Ивану Рубцову.

Квалификационное предложение — это способ закрепления приоритетного права на заключение нового контракта с хоккеистом. Если клуб не сделает предложение игроку до 31 мая, хоккеист получит статус неограниченно свободного агента (НСА).

В минувшем сезоне «Авангард» стал вторым на «Востоке», набрав 99 очков, а в плей‑офф добрался до полуфинала, где уступил будущему чемпиону — «Локомотиву» — со счётом 3:4.