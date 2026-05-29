Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал неудачи команды в противостоянии с «Локомотивом» в плей-офф Кубка Гагарина.

«В целом сезон нельзя назвать отличным. Хороший сезон, который, к сожалению, закончился не так, как мы хотели.

В следующем сезоне хотел бы сыграть с "Локомотивом", потому что три года подряд от них вылетать в седьмой игре — это бьёт по самолюбию», — цитирует Шарипзянова «Советский спорт».

«Авангард» и «Локомотив» три последних сезона играли друг против друга в плей-офф Кубка Гагарина — дважды на стадии четвертьфинала (2024, 2025) и в полуфинале (2026).

Во всех случаях ярославцы одержали победу в серии со счетом 4-3.