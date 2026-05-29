Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин высказался о возможном завершении игровой карьеры.

Артемий Панарин globallookpress.com

«Не скажу, что я задумываюсь о конце карьеры, однако прихожу к тому, что в любом случае буду связан с хоккеем. Неважно, это бизнес-направление, развитие или просто работа.

Надеюсь, что до этого далеко. Не знаю, куда я потом пристроюсь, в детский хоккей или во взрослый, но точно считаю частью своей миссии передавать знания и развивать ребят. Сегодня для этого есть возможности, почему бы это не делать», — приводит слова Панарина Daily Faceoff.

В этом году россиянину исполнилось 34 года. Действующий контракт Панарина с «Лос-Анджелесом» рассчитан до лета 2028-го года.