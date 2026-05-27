Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар прокомментировал поражение своей команды от «Вегаса» (1:2) в четвертом матче Кубка Стэнли.

«C первого дня наши ребята выкладывались полностью. Но здесь мы столкнулись с настоящей бензопилой. Нужно отдать должное "Вегасу".

Сейчас они — хорошо отлаженный механизм, достигший пика своих возможностей в нужное время.

Мы проиграли очень хорошей команде. Нам нужно будет переосмыслить и проанализировать наш сезон и эту серию, а потом двигаться дальше», — цитирует Беднара Denver Sports.

«Колородо» проиграл в серии со счетом 0-4 и вылетел из Кубка Стэнли. «Лавины» ранее стали лучшей командой в регулярном чемпионате НХЛ.