Сборная Канады одержала победу над Чехией (3:2) в матче группового этапа чемпионата мира 2026-го года.

В составе чешской национальной команды голами отметились Марек Альшер на 6-й минуте и Доминик Кубалик на 28-й минуте.

У сборной Канады дубль оформил нападающий Маклин Селебрини, отличившись на 34-й и 47-й минутах встречи.

Еще одну шайбу в составе «кленовых листьев» забросил Джон Таварес на 49-й минуте.

По итогам группового этапа сборная Канады заняла 1-е место (группа В) с 20-ю очками в активе, а Чехия расположилась на 3-й строчке (13). Обе сборные пробились в четвертьфинал чемпионата мира.