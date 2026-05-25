«Автомобилист» заключил новое двухлетнее соглашение с нападающим Егором Черниковым, которое имеет двусторонний характер.

В прошлом сезоне 23-летний форвард сыграл 35 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забросив четыре шайбы и отдав пять результативных передач. Его показатель полезности составил «-4».

Кроме того, Черников принял участие в одной игре плей-офф КХЛ, не отметившись результативными действиями. В составе «Горняк-УГМК» во Всероссийской хоккейной лиге он провёл 21 матч, включая плей-офф, и набрал 5 очков (2 шайбы и 3 передачи).