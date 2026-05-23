В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2026 года сборная США потерпела поражение от команды Латвии со счетом 2:4. Встреча прошла на стадионе «Свисс Лайф-Арена» в Цюрихе, Швейцария.

Сандис Вилманис globallookpress.com

За латвийскую команду три очка (два гола и одна передача) заработал Сандис Вилманис. Также отличились Денис Смирнов и Харальд Эгле, забившие по одному голу. У сборной США шайбы забросили Матье Оливье и Мэттью Ткачак, который также отметился результативной передачей.

После этой игры Латвия набрала шесть очков в пяти матчах и заняла четвертое место в группе А, обойдя сборную США (пять очков в пяти играх) и переместив ее на пятую строчку в турнирной таблице.