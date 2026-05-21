Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон прокомментировал поражение клуба в первом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли с «Вегасом» (2:4).

По словам форварда, команда не смогла реализовать свои моменты и допустила слишком много ошибок.

«Мы просто были не в форме. Мы плохо реализовали свои моменты, у нас были хорошие шансы. Соперник тоже мало что создал у наших ворот», — приводит слова Маккиннона пресс-служба клуба.

Хоккеист отметил, что «Колорадо» способен играть значительно лучше и должен прибавить в реализации.

Второй матч серии состоится 23 мая в Денвере, начало — в 03:00 мск.