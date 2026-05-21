«Трактор» планирует в летнее межсезонье продать нападающего Василия Глотова, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, основными претендентами на нападающего является СКА, за который Глотов играл в 2020-м году, а также в период с 2022 по 2024 год. Утверждается, что челябинский клуб рассматривает только денежную компенсацию за игрока.

Действующий контракт Глотова рассчитан до конца сезона-2026/2027.

В этом сезоне счету 28-летнего форварда 64 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых он набрал 38 (13+25) очков. В плей-офф хоккеист провел 5 игр, отдав 1 результативную передачу.