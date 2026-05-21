Сборная Словакии одержала победу над Данией (5:1) в матче группового этапа чемпионата мира 2026-го года.

В составе словацкой сборной голы записали на свой счет Мартин Хромьяк на 9-й минуте, Адам Лишка на 20-й минуте, Оливер Окульяр на 26-й минуте, Мартин Поспишил на 43-й и Себастьян Чедерле на 53-й минуте.

Единственную шайбу у Дании забросил Миккель Огор на 41-й минуте.

После этого матча Словакия занимает 2-е место в группе В с 11-ю очками в активе. Дания — на предпоследней 7-й позиции без набранных баллов.