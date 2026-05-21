Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби высказался о своих планах в ближайшее будущее.

«Я говорил о том, что буду принимать решение год за годом из‑за того, в каком положении находится команда. Так просто логичнее: с учётом потолка зарплат, с учётом того, кто к нам приходит и уходит. Важно, чтобы у нас была гибкость. Обсудим и сделаем так, как будет логично. Если будет смысл подписаться еще на пару лет, значит так и поступим», — рассказал Кросби в интервью для The Athletic.

За «Питтсбург» 38-летний нападающий выступает с 2005 года. В этом сезоне «пингвины» впервые за четыре года вышли в плей-офф Кубка Стэнли, но уступили в первом раунде «Филадельфии» (1-4 в серии).