Сборная Швейцарии разгромила команду Австрии в матче группового этапа ЧМ-2026 — 9:0.
Дублями в составе победителей отметился Тео Рошетт (6', 33'), Нико Хишир (12', 30') и Дамьен Риат (14', 51'). Еще по разу забросили Тимо Майер (10'), Кэлвин Тюркауф (31') и Кристоф Берчи (57').
Вратарь швейцарцев Леонардо Дженони оформил «сухарь», отразив 20 бросков по своим воротам.
Швейцарцы набрали 12 очков и продолжают лидировать в турнирной таблице группы А. Австрийцы же впервые проиграли в этом турнире и с 9 очками по-прежнему на остаются третьем месте.