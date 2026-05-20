Сезон 2025/26 вошел в историю Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) как самый посещаемый в ее истории.

Логотип КХЛ globallookpress.com

За время регулярного чемпионата, который включал 748 матчей, на трибуны пришли 5 874 018 зрителей. В среднем каждая игра собирала 7853 болельщика. Эти цифры стали рекордными для лиги, как отмечает пресс-служба КХЛ.

Сезон 2025/26 превзошел по посещаемости предыдущий розыгрыш, включая матчи плей-офф. В общей сложности 6 560 375 человек посетили все игры сезона. В среднем на каждой встрече присутствовало 7971 зритель.

Предыдущий рекорд был установлен в сезоне 2024/25, когда матчи посетили 6 543 257 болельщиков. В среднем на одну игру приходило 7529 зрителей.