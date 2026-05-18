Официальный сайт КХЛ представил трёх кандидатов на звание лучшего тренера сезона‑2025/26.

Туда вошли: Анвар Гатиятулин из «Ак Барса», Виктор Козлов из «Салавата Юлаева» и Андрей Разин из «Металлурга».

Казанский клуб под началом Гатиятулина стал третьим на «Востоке» и сейчас играет в финале плей‑офф Кубка Гагарина с «Локомотивом». Там сейчас счёт в серии — 2–2.

«Салават Юлаев» Козлова финишировал пятым в Восточной конференции, а во втором раунде плей‑офф уступил «Локомотиву» (0–4).

«Металлург» Разина впервые в своей истории выиграл регулярный чемпионат, но не смог пройти полуфинальную стадию плей‑офф, уступив «Ак Барсу» (1–4). «Металлург» стал самой результативной командой сезона.

Вручение престижной награды состоится 28 мая на церемонии закрытия сезона.