В матче группового этапа чемпионат мира по хоккею сборная Швейцарии разгромила команду Германии со счетом 6:1.

Дублем в этой игре отличился Свен Андригетто, который забивал на 29-й и 46-й минутах. Также за швейцарцев забили Денис Малыгин на 26-й минуте, Кристоф Берчи (30'), Нико Хишер(38') и Роман Йоси (39').

Единственный точный бросок в составе Германии на счету Фредерика Тиффельса на 46-й минуте.

Швейцария набрала 9 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы А, Германия (0) — последняя.