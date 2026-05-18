Завершился матч в рамках группового этапа чемпионата мира 2026 года. В игре встретились сборные Финляндии и США, победу в которой одержали финские хоккеисты с результатом 6:2.

Уже на седьмой минуте матча нападающий сборной Финляндии Ленни Хямеэнахо открыл счет, забив первый гол. Спустя минуту, на восьмой минуте, форвард команды США Мэтт Коронато сравнял шансы команд. Однако уже на девятой минуте Патрик Пуйстола вернул Финляндии преимущество. На 15-й минуте Аату Рятю забросил третью шайбу, укрепив лидерство финнов.

На 22-й минуте Ленни Хямеэнахо удвоил счет, забив второй гол и оформив дубль. Через 31 секунду Саку Мяэналанен увеличил преимущество финской сборной до трех голов. На 44-й минуте Райан Леонард сократил отставание США, забив один гол. Но на 47-й минуте Антон Лунделль восстановил разницу в счёте и установил итоговый результат матча — 6:2 в пользу Финляндии.

Чемпионат мира проходит в Цюрихе и Фрибурге с 15 по 31 мая. Финляндия и США находятся в группе А вместе с командами Австрии, Германии, Венгрии, Великобритании, Швейцарии и Латвии.