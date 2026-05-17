Российские хоккеисты не смогут привезти Кубок Стэнли в Россию в случае победы, так как политика Национальной хоккейной лиги в этом вопросе остается неизменной, заявил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

В четырех из пяти команд, претендующих на Кубок Стэнли, выступают российские игроки: в «Колорадо» — нападающие Валерий Ничушкин и Захар Бардаков, в «Каролине» — защитник Александр Никишин, форвард Андрей Свечников и голкипер Петр Кочетков, в «Вегасе» — нападающие Иван Барбашев и Павел Дорофеев, а в «Монреале» — нападающий Иван Демидов.

Последний раз Кубок Стэнли приезжал в Россию в сентябре 2021 года, когда его привезли Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачев после триумфа «Тампы». С 2022 года НХЛ запретила привозить трофей в Россию.