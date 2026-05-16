Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о победе «Локомотива» в третьем матче финала Кубка Гагарина против «Ак Барса» (4:1).

«Удивила ли меня победа "Локомотива" в Казани? "Локомотив" играл интереснее, чем "Ак Барс". Не думаю, что казанцы могли спасти игру. Все еще впереди, будем смотреть, что будет в следующей встрече.

Перед четвертым матчем серии "Локомотив" выглядит фаворитом? Не сказал бы. Сейчас такая же ситуация, как была в Ярославле. Как нападающие будут завершать атаку, так все и сложится. Если хоккеисты "Ак Барса" будут играть, как во втором матче серии, то будет интересная борьба», — сказал Михайлов «Матч ТВ».

«Локомотив» повел в серии с «Ак Барсом» со счетом 2:1. Следующая встреча между этими командами состоится завтра, 17-го мая в Казани.