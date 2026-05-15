Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал назначение Скотта Гордона на пост главного тренера «Трактора».

«Люди хотят идти туда, куда их приведет это дело — пускай идут. Если они не хотят собственного хоккейного суверенитета и не помнят хоккейных традиций Челябинска, что здесь комментировать? Ради бога, пускай хоть африканца приглашают.

Приглашение Гордона это вообще нонсенс. Я даже не понял, в какой лиге он работал. Но если у руководителей "Трактора" вкусы на Запад, тут ничего не поделать.

Может ли Гордон привести "Трактор" к успеху? Я не хочу это комментировать, потому что мне очень неприятен этот фактор. У нас засилье иностранных тренеров уже. С одной стороны, это очень неприятно, а с другой вскрывает тот момент, что у нас наступает кризис тренерского института, а значит и кризис игроков. В той же НХЛ достаточно скудное представительство российских хоккеистов. Нужно задумываться над этим делом», — цитирует Плющева «Матч ТВ».

Соглашение с 63‑летним американцем будет заключено на один сезон. Ранее Гордон работал в качестве главного тренера в «Филадельфии» и «Нью-Йорк Айлендерс», а также возглавлял сборную США на чемпионате мира в 2011-м году.

В текущем сезоне «Трактор» занял в регулярном чемпионате шестое место в Восточной конференции и вылетел в первом раунде Кубка Гагарина от «Ак Барса» (1-4).