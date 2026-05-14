Бывший главный тренер «Ак Барса» Владимир Крикунов высказался о разгромной победе казанской команды над «Локомотивом» (5:1) во втором матче

Владимир Крикунов globallookpress.com

«Это только по счету так. А по игре Ярославль уступил в первом периоде, а в двух других он в принципе доминировал по игре. У них было много моментов, но они ничего не могли забить. Тимур Билялов здорово играл. И какое‑то тотальное невезение там было. Ярославль играл хорошо.

Я думаю, что если так будет продолжаться, то серия может дойти до седьмого матча», — цитирует Крикунов «Матч ТВ».

Счет в серии равный — 1-1. Третий матч пройдет 15 мая в Казани.