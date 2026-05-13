Клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» расстаётся с главным тренером Крейгом Беруби.

«Крейг — потрясающий тренер и лучший человек. Это решение скорее отражает организационные изменения и возможность начать всё заново, чем оценку Крейга. Мы благодарны ему за лидерство, профессионализм и преданность организации "Торонто Мэйпл Лифс" и желаем Беруби и его семье всего наилучшего в будущем», — заявил генеральный менеджер «Торонто» Джон Чайка.

В ближайшее время ожидается назначение нового главного тренера. 60‑летний специалист возглавлял «Торонто» с 2024 года. В этом сезоне команда стала предпоследней на «Востоке», набрав 78 очков в 82 матчах.