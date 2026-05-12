Минское «Динамо» продлило контракт с нападающим Алексом Лиможем на три года. 28-летний американский хоккеист присоединился к команде в 2025 году.

Алекс Лимож globallookpress.com

В сезоне 2025/26 Лимож продемонстрировал впечатляющую игру, набрав 73 очка (24 гола и 49 передач) в 68 матчах Чемпионата КХЛ. В плей-офф он также показал высокую результативность, заработав шесть очков (1 гол и 5 передач) в 8 матчах.

Минское «Динамо» достигло второго раунда Кубка Гагарина в 2026 году, но уступило в серии казанскому «Ак Барсу» со счетом 0-4.