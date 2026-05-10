Московское «Динамо» проявляет интерес к нападающему «Автомобилиста» Стефану Да Косте.

Как сообщает «СЭ», главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов не рассматривает форварда как часть будущей структуры команды.

Контракт Да Косты с екатеринбургским клубом действует до 31 мая 2027 года.

В сезоне-2025/26 нападающий провел 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 44 очка (15 голов и 29 передач). В плей-офф на его счету две результативные передачи в шести играх.

«Автомобилист» завершил выступление в Кубке Гагарина уже в первом раунде, уступив «Салавату Юлаеву» в серии со счетом 2-4.